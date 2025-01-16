Востсибуголь награжден в региональном рейтинге предприятий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил коллектив дипломом третьей степени в региональном рейтинге хозяйствующих субъектов по итогам 2023 года в категории «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс».

Фото: Андрей Федоров

Эта награда вручается компаниям с высокими показателями в финансовом и производственном секторах, а также с активным участием в социальной сфере. Рейтинг формируется с 2007 года. За время его существования компания Востсибуголь дважды попадала в число лидеров и удостаивалась дипломов первой и третьей степени по итогам своей деятельности в 2011 и 2012 годах.

«Каждый участник рейтинга – важная часть успеха нашей области. Предприятия Иркутской области доказывают свою конкурентоспособность на национальном и международном уровнях, создавая возможности для развития региона и его жителей», – говорит Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба КВСУ

Заместитель гендиректора Востсибугля по развитию и взаимодействию с региональными органами власти Владимир Смагин получил награду от губернатора и подчеркнул, что в этом году компания отмечает 80-летний юбилей, продолжая бесперебойно обеспечивать регион качественным углем и оставаясь гарантом тепла и света в домах жителей Иркутской области.

За последние годы компания увеличила добычу топлива и вложила средства в модернизацию производственных мощностей. А также инвестировала в социальные проекты. В 2024 году Востсибуголь выделил 70 млн рублей на различные инициативы, включая строительство спортивного зала в Черемхово и поддержку разработки проекта нового парка в Тулуне. Компания поддерживает местные сообщества, участвуя в благоустройстве территорий и создании спортивных площадок. Эта награда ещё раз подтверждает значимость Востсибугля для региона и его вклад в улучшение качества жизни населения.