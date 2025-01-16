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Запрет навязывания бизнесом дополнительных услуг рассмотрят в Госдуме 28 января

В их числе автоматическая страховка при покупке авиа- и ж/д билетов, страховка при оказании банковских услуг и услуги консьержа. Об этом пишет газета «Известия».

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект правительства, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги населению. Речь прежде всего идет о страховках при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины. Документ депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 28 января.

Как уточняют в правительстве, одной из самых распространенных недобросовестных стала практика, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде «галочки», подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие).

Напомним, что летом 2023 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий ответственность продавцов за навязывание дополнительных платных товаров и услуг, а также за отказ вернуть деньги или уклонение от рассмотрения жалобы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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