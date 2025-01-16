Политику сверхвысокой ключевой ставки не разделяют почти 70% российских предпринимателей

Разделяют действующую ДКП 5,4% опрошенных. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

На конец 2024 года 68,9% респондентов полагали, что текущая монетарная политика плохо скажется на российской экономике, в положительный эффект верили только 5,4% опрошенных, следует из статьи «Российские предприятия в конце 2024 г.: обострение проблем в условиях внешнеэкономических санкций и высокой ключевой ставки» ИНП РАН.

«Такое распределение ответов означает, что Банк России как минимум очень плохо разъясняет смысл своей политики отечественному бизнесу, а как максимум – действительно совершает серьезную ошибку, подняв ключевую ставку на неоправданно высокий уровень», – заявляют авторы исследования.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что высокая ставка в РФ сохранится как минимум на ближайшие полгода. Предполагается, что понижение не предвидится. О росте эксперт пока тоже не сделал предположение.

Напомним, в конце декабря 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Целесообразность ее повышения будет оцениваться на ближайшем заседании, которое пройдет 14 февраля 2025 года.