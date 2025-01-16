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«Никуда он не денется»: Эксперты рассказали, когда замерзнет Байкал в 2025 году

Озеро Байкал в этом году обязательно полностью замерзнет – такой прогноз сделали эксперты. Когда именно, во время тематической пресс-конференции журналистам рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.

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«В средней и северной части ледостав установится на следующей неделе, надеемся, к 21-23 января, на юге – прогнозируем к концу января», – сообщила спикер.  

По данным директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова, Байкал в этом году точно покроется льдом. «Ничего страшного нет, замерзнет, не переживайте. Туристический сезон откроется», – отметил он.

«Исходя из предыдущих ситуаций, когда он всегда замерзал, я думаю, что никуда он не денется [и в этом году]. Мы дождемся этого момента», – резюмировала старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН Ольга Осипова.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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