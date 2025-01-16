Отсутствие льда на Байкале связали с глобальным потеплением

Озеро Байкал в 2025 году к середине января все еще не покрылось льдом. Такое явление может быть связано в том числе с глобальным потеплением, которое сейчас фиксируется в мире. Об этом рассказала во время пресс-конференции журналистам в Иркутске старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН Ольга Осипова.

«Глобальное потепление, которое анонсируется везде, продолжается. Его главными маркерами являются повышение глобальной температуры на нашей планете и участившиеся опасные стихийные явления – ливни, засуха, а также повышение уровня моря», – отметила спикер.

Она пояснила, что подобное происходило всегда, но в настоящее время – в повышенных темпах. Указанные тенденции влияют и на сибирскую природу и, в частности, на озеро Байкал, которое теперь замерзает позже, чем прежде.

«Россия считается северной страной: у нас потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем на планете в целом. Наш регион не отстает – на Иркутскую область все это тоже влияет», – пояснила Ольга Осипова.

Несмотря на сложившуюся ситуацию Байкал в 2025 году полностью замерзнет. Ранее мы рассказывали, когда это произойдет.