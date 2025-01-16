Теплая погода в Иркутской области и на Байкале не является аномалией – эксперты

В Иркутской области фиксируют теплую для зимнего периода погоду. Несмотря на довольно высокие показатели столбиков термометров, это не является аномалией, рассказала во время пресс-конференции старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН Ольга Осипова.

«Я не берусь говорить, что это что-то уникальное, аномальное. Я бы скромно назвала это «отклонение от климатической нормы». <…> Такое происходит не первый раз – все циклично», – отметила эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. По ее данным, теплые зимы в регионе уже не раз бывали, например, за последнее время – в 2014, 2015, 2020 и 2022 годах. В результате Байкал в указанные даты тоже замерзал немного дольше.

В целом за историю наблюдений самый поздний ледостав на Байкале фиксировался 3 февраля: это было в 1958 и 1984 годах.