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Клуб легкой промышленности откроют в Усолье-Сибирском

Сообщество будет проводить встречи, семинары, деловые игры, выездные лекции и мастер-классы, а также приглашать экспертов для консультаций и тренингов, чтобы развивать полезные навыки участников. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Клуб легкой промышленности – это добровольное неформальное объединение работодателей, перед которыми стоит задача создать платформу для всех, кто интересуется профессиями сферы легкой промышленности и готов стать частью этой ведущей отрасли.

Сфера легкой промышленности в Усолье-Сибирском – это ключевой сектор экономики города, который нуждается в кадрах, особенно из числа молодежи. В настоящее время на предприятиях существует значительный спрос на закройщиков, технологов, операторов швейного оборудования и ряд других специалистов.

Целью клуба является содействие занятости граждан и повышение информированности населения о сфере легкой промышленности.

Открытие Клуба состоится 24 января в 14:00 по адресу: Усолье-Сибирское, улица Суворова, д.14.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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