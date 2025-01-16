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76% иркутян считают себя трудоголиками

20% работодателей уверены, что сотрудник обязан быть трудоголиком. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис Superjob.

65% работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только 20% уверены в обратном.

60% иркутян не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 17% заявляют это с уверенностью, а 45% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», – комментируют респонденты.

Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм – это нормально (64% против 59% соответственно). Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (64%).

76% опрошенных иркутян причисляют себя к трудоголикам: 23% в этом абсолютно убеждены, 53% скорее уверены.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (78% против 74%). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые горожане – 80% среди опрошенных до 35 лет против 72% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам – среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц (81%).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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