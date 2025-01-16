РСХБ в 2024 году увеличил кредитование АПК Иркутской области почти на 50% до 8,8 млрд рублей

За 2024 год аграрии Иркутской области получили от РСХБ (Россельхозбанк) 8,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Все средства были предоставлены на льготных условиях.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что высокую динамику показал рост поддержки крупных компаний АПК – на 63% до 8,2 млрд рублей. Поддержка малых форм хозяйствования также росла опережающими темпами. В структуре финансовой поддержки важное место традиционно заняли сезонные работы. На эти цели было выдано 6,5 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее. Это позволило обеспечить 70% финансовой поддержки полевых работ в регионе. Компании АПК, вносящие свой вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от РСХБ 3 млрд. рублей – на 67% больше, чем годом ранее.

При поддержке банка началось финансирование десяти новых инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Это, в частности, реконструкция и модернизация комбикормового предприятия, реконструкция и модернизация молочных ферм, техническое перевооружение птицеводческих комплексов, приобретение яйцесортирочной машины, техническое перевооружение молочного завода. На эти цели аграрии получили 2,3 млрд рублей – прирост по отношению к прошлому году составил 44%.

«Россельхозбанк остается основным банком, осуществляющим финансовую поддержку отечественного АПК, поэтому финансирование по льготным госпрограммам продолжится несмотря на сложности в экономике. Мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором и не можем допустить его уязвимости. Своевременное льготное кредитование – один из ключевых инструментов развития агропромышленного комплекса и гарантия продовольственной безопасности региона», – заявила Наталья Баркова.