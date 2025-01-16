Электромобильный бум: продажи в России выросли на 26%

В 2024 году рынок новых электромобилей в России показал значительный рост: было продано 17,8 тысяч автомобилей, что на 26,4% больше показателей предыдущего года. Это новый рекорд для отечественного рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Автостат.

Электрокары заняли 1,1% от общего объема продаж легковых автомобилей в 2023 году, тогда как годом ранее их доля составляла 1,3%.

Марка Zeekr второй год подряд удерживает лидерские позиции на российском рынке электромобилей, хотя официально свои автомобили в Россию не поставляет. Доля бренда в 2023 году составила около 43%. Второе место поделили между собой отечественный производитель «Москвич» с долей 10% и компания Evolute, которая заняла 7% рынка. При этом «Москвич» продемонстрировал троекратный рост продаж, в то время как Evolute зафиксировала снижение объемов реализации на 40%.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер Zeekr 001, занявший первое место с долей 28%. На втором месте оказался «Москвич 3е».

Таким образом, российский рынок электромобилей продолжает развиваться, демонстрируя уверенный рост и интерес к экологически чистому транспорту.

Инфраструктура для электромобилей в России продолжает также развиваться. Например, российский энергохолдинг Эн+ объявил о двукратном увеличении количества зарядных станций для электромобилей. В 2024 году было введено в эксплуатацию 19 новых станций в Сибири. Сейчас сеть зарядных станций охватывает такие города Иркутской области, как Иркутск, Братск, Тулун, Шелехов и Листвянка, а также аэропорты Красноярска и Новокузнецка. Наиболее востребованными являются станции, расположенные вдоль популярных туристических маршрутов Иркутской области, таких как маршруты к озеру Байкал, острову Ольхон, поселку Листвянка и городу Байкальску.