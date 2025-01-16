Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?

Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию на 2025 год. В ежегодном исследовании эксперты проанализировали макроэкономическую ситуацию, поделились прогнозами и представили лучшие инвестиционные идеи. Портал SIA.RU выбрал семь ключевых тезисов:

1. Замедление мировой экономики: "Базовый прогноз предполагает замедление роста мировой экономики в 2025 году. В США темпы снизятся, но останутся выше долгосрочного тренда, в то время как еврозона столкнется с глубокими структурными проблемами."

2. Российская экономика: "В 2025 году рост ВВП РФ замедлится до 1,0-1,5%, инфляция снизится до 5-7%. Это может соответствовать сценарию 'мягкой посадки', но вероятность рецессии или стагфляции также высока."

3. Долгосрочный спрос на золото: "С учетом геополитических рисков, цена на золото в I-II квартале 2025 года будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300."

4. Российский долговой рынок: "Ожидается разворот тренда на рынке рублевых ставок, что позитивно для облигаций с фиксированным купоном. Инвесторы смогут дополнить купонный доход положительной переоценкой бумаг."

5. Фокус на компании с денежной 'кубышкой': "В условиях жесткой ДКП акцент на компании с большой денежной 'кубышкой', такие как 'Интер РАО', 'Мать и дитя', 'Сургутнефтегаз'."

6. Позитив в банковском секторе: "Сбер и 'Т-Технологии' сохраняют позитивный взгляд благодаря значительным объемам кредитных активов и технологичности."

7. Нефтегазовый сектор: "Несмотря на новые санкции, прибыль нефтяников в 2025 году может увеличиться из-за более высоких рублевых цен на нефть."