Арбитражный суд Иркутской области внедряет AI-решение от «Сбер бизнес софт» для автоматизации работы с документами

Сбер, «Сбер бизнес софт» и Арбитражный суд Иркутской области завершили один из этапов пилота по использованию AI-сервиса по преобразованию изображений документов в машиночитаемый текст с сохранением форматирования и выявлением сущностей из документов.

Проект реализуется в рамках сотрудничества по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в рамках Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Решение по распознаванию документов с помощью технологий искусственного интеллекта позволит увеличить скорость внутренних процессов за счет автоматизации ручных операций работы с документами, снизить количество ошибок, возникающих вследствие человеческого фактора, а также общий объем трудозатрат на процесс обработки документов.

Внедрение таких технологий сделает судебные процессы быстрее и качественнее, упростит хранение и поиск информации и улучшит прогнозирование судебной нагрузки. В будущем планируется использовать обработку естественного языка, автоматизацию подготовки судебных актов и системы распознавания речи.

«Сейчас в стране особое внимание уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации регионов. Сотрудничество между Сбером и Арбитражным судом — значительный шаг в этом направлении, а также в процессе модернизации ключевых российских институтов. Подобные решения на основе ИИ окажут значительную помощь и станут надежным подспорьем в работе сотрудников судов», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

«Арбитражные суды активно используют электронные сервисы, такие как “Мой арбитр”, онлайн-участие в заседаниях и ознакомление с материалами дела в электронном виде. Мы поддерживаем работу в направлении внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта и развития цифровизации судебной сферы. Сервис по оцифровке документов с помощью ИИ в перспективе имеет потенциал использования в судах по всей стране», — Антон Иванов, председатель Арбитражного суда Иркутской области.