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1,2 километра улицы Томсона отремонтируют в Ленинском районе Иркутска

Комплексный ремонт улицы Томсона от объездной микрорайона Ново-Ленино с развязками до Розы Люксембург проведут в Иркутске. Об этом рассказали в мэрии.

Проектно-сметная документация подготовлена МКУ «Проектный офис дорожной деятельности». Подрядную организацию, которая займется ремонтом, уже определили.

– Первым этапом подрядчик выполнит подготовительные работы: демонтаж старых покрытий, бордюров, укрепление обочин. Будут уложен асфальт на проезжей части и тротуарах, – рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Также специалисты смонтируют новые остановочные павильоны, обновят разметку и дорожные знаки. Запланирован гидропосев газонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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