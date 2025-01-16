Четыре катализатора для ралли: как индекс МосБиржи преодолевает барьеры

Индекс МосБиржи на вечерней сессии в среду взлетел сразу на 2%, с утра в четверг он открылся с разрывом вверх и торгуется на уровне 2921 п. Замедление инфляции, санкционное послабление, рост нефти и мировых рынков, стабилизация рубля – отличный набор факторов для прорыва знаковых 2900 п., отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Четыре причины для ралли:

1. Замедление инфляции

В декабре рост потребительских цен в России замедлился до 1,32% с 1,43% в ноябре. Несмотря на высокие показатели, инфляция оказалась ниже ожиданий, что поддерживает монетарную паузу ЦБ. Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют, что стоимость фондирования достигла плато, и первое снижение ставки возможно в начале лета, с дальнейшим снижением к концу года до 16%. Это позитивно скажется на рынке ОФЗ.

2. Санкционное послабление



Несмотря на жесткую геополитическую ситуацию и новые санкции, США частично смягчили ограничения для банков и компаний топливно-энергетического комплекса. С приходом Трампа после 20 января есть надежды на изменение подходов.

3. Рост на сырьевом рынке

На фоне рисков перебоев поставок российских энергоносителей commodities взлетели, а коррекция глобального доллара способствовала покупкам рисковых активов.

4. Фундаментальная оценка Индекса МосБиржи

– Большая часть пути с момента оглашения прогноза и до таргета пройдена, но потенциал еще значительный. Плюс будут дивиденды корпораций, – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.