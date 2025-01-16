Жители Иркутской области провели новогодние каникулы в Таиланде и Китае

В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 9% больше россиян в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам россияне предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на треть, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Жители Иркутской области на праздниках чаще выезжали в Таиланд. По данным «Слетать.ру», эта страна занимает долю в 98% от общего объема продаж поездок с вылетами из Иркутска. Средняя продолжительность отдыха не изменилась – 10 ночей, а глубина бронирования увеличилась в 3,7 раз до 2,5 месяцев. Средний чек на туры в Таиланд уменьшился на 0,7% до 308 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом.

Вторым по популярности стал Китай, который показал рост туристического потока на 27%. Закрывает тройку лидеров Монголия. Туда отправилось на 35% иркутян больше, чем в аналогичный период 2024 года. Не сдают своих позиций Казахстан, Вьетнам и Арабские Эмираты. Из стран СНГ самой популярной оказалась Беларусь, поток желающих провести там праздники увеличивается на протяжении последних двух лет.

По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с вылетами из Иркутска и заездами в течение новогодних праздников 2025 года на 41% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд составили 18% от проданных поездок.

На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост демонстрирует Египет. Турпоток увеличился на треть и составил 81% всего числа российских туристов на континент. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 29% проданных туров.

Путешествия в Европу сократились на 3%, рекордное падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов.

Интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. При этом продажи туров на остров снизились лишь на 15%, свидетельствует статистика «Слетать.ру».

Части туристов лишилась и Турция, туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.

Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Беларусь, здесь отдохнуло на 16% больше туристов, чем в прошлом году, что составило 10% от турпотока этого зимнего сезона. На втором месте Казахстан, далее следуют Грузия, Армения и Азербайджан.

По данным сервиса «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.