​​​​​​​Цифровой помощник появился у забайкальских педагогов

В Забайкальских школах появился Ассистент преподавателя, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Благодаря сервису «Ассистент преподавателя» педагоги эффективно управляют учебным процессом, создают конспекты занятий и получают рекомендации по совершенствованию своей работы. Кроме того, умный помощник помогает готовить задания и тесты, предлагает инструменты для вовлеченности учеников. Например, для учителя доступен конструктор викторин, позволяющий проводить контрольные срезы и подводить итоги по разработанной теме в интерактивной форме.

«В 2025 году около 500 педагогов из забайкальских школ получили доступ к новому решению. Благодаря этому они смогут самостоятельно выявлять эффективные приемы управления учебной работой, зоны роста и накапливать методики преподавания. Помимо этого, решение станет помощником в генерации свежих идей и сценариев для уроков и мастер-классов, будет содействовать в создании авторских учебных программ, а также поможет подготовиться к профессиональным конкурсам», — Игорь Тагиров, заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка.

«Ассистент преподавателя станет полезным инструментом для учителей, помогая им совершенствоваться в своей работе. С его внедрением у наших педагогов появятся новые возможности для профессионального роста. Я уверена, что благодаря этому сервису наши учителя смогут достичь ещё лучших результатов в обучении школьников», — Марина Секержитская, министр образования Забайкальского края.

Сервис «Ассистент преподавателя» — проект СберОбразования. Сейчас ИИ-сервис апробируется в более чем 20 регионах страны.