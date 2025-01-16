Вандалы сломали опору освещения в иркутском парке семейного отдыха

Группа вандалов испортила опору освещения в парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Повреждения обнаружили местные жители, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Благодаря установленным камерам видеонаблюдения удалось выявить нарушителей: их лица видно на записи. Информация будет передана в правоохранительные органы», – пояснили власти.

Ущерб устанавливается. Предположительно, хулиганы являются несовершеннолетними, потому компенсировать затраты на восстановление объектов придется их законным представителям.

Молодых людей призывают добровольно явиться в МКУ «Городская среда» на улице Академической, 12 или позвонить по телефону: 48-69-10.