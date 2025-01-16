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Сильный ветер разрушил лед Байкала рядом с Ольхоном

Ветер зафиксировали на Байкале. Из-за сильных порывов был разрушен лед на озере в южной части со стороны Иркутской области, сообщает «Заповедное Прибайкалье».

«Порывы до 35 метров в секунду оказались разрушительными для значительной части льда в проливе Малое Море Прибайкальского национального парка. К утру четверга, 16 января 2025 года, пролив остался практически без зимнего покрова севернее мысов Тонкий и Будун: лед здесь сломало и унесло вдоль острова Ольхон к мысу Хобой и дальше в "Большое море"», – отметили в организации.

Кроме того, тонкую корку свежеобразованного льда напротив поселка Хужир в проливе сломало сутками ранее: об этом свидетельствуют утренние снимки, сделанные 15 января.

По данным «Заповедного Прибайкалья», непогода не повлияла на движение судов на воздушной подушке, которые возят людей на Ольхон: лед здесь сохранился, потому транспорт продолжает работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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