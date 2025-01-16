Ветеранам ВОВ в Иркутской области выплатят 459 млн руб. в честь 80-летия Великой Победы

В Иркутской области в честь 80-летия Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны перечислят выплаты. Деньги получат более 67 тыс. человек, рассказали губернатор Игорь Кобзев.

«Из областного бюджета на это будет направлено 459 млн руб. В частности, участники и инвалиды ВОВ получат по 50 тыс. руб. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тыс. руб., граждане, наделенные статусом детей ВОВ, – по 6,5 тыс. рублей», – пояснил глава Приангарья.

Регион также получит юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». До 1 апреля их вручат ветеранам.