Организаторы рассказали, отменят ли Olkhon Ice Fest из-за сложной ледовой обстановки

Сложная ледовая обстановка наблюдается на Байкале на фоне теплой погоды: озеро пока не может полностью замерзнуть. Повлияют ли климатические особенности сезона на проведение фестиваля Olkhon Ice Fest, который проводится на поверхности водоема в Иркутской области, рассказали организаторы.

«Лед на площадке фестиваля образовался 6 января. К началу февраля, согласно прогнозам специалистов, его толщина достигнет 50 см, а у берега возможно больше. Это соответствует всем нормам, поэтому мы продолжаем подготовку к мероприятию», – отметили они.

Организаторы отмечают, что перед проведением фестиваля они всегда собирают оргкомитет с представителями всех надзорных органов, чтобы получить официальное разрешение и обеспечить безопасность посетителей.

В настоящее время свое участие в международном фестивале-симпозиуме Olkhon Ice Fest уже подтвердили скульпторы из Хабаровского и Алтайского краев, Свердловской области и других регионов России, а также из Беларуси. Тема фестиваля в этом году – «О чем молчит лед».

Открытие галереи ледовых скульптур под открытым небом запланировано на 15 февраля, вход будет свободным. Вечером с 19:00 до 21:00 скульптуры планируется подсвечивать.