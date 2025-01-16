Новости

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

Организаторы рассказали, отменят ли Olkhon Ice Fest из-за сложной ледовой обстановки

Сложная ледовая обстановка наблюдается на Байкале на фоне теплой погоды: озеро пока не может полностью замерзнуть. Повлияют ли климатические особенности сезона на проведение фестиваля Olkhon Ice Fest, который проводится на поверхности водоема в Иркутской области, рассказали организаторы.

Читайте также:

Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил почти 750 тысяч пассажиров за 2024 год
17 января 2025
Пассажиропоток аэропорта Братск увеличился на 5% по итогам 2024 года
17 января 2025

«Лед на площадке фестиваля образовался 6 января. К началу февраля, согласно прогнозам специалистов, его толщина достигнет 50 см, а у берега возможно больше. Это соответствует всем нормам, поэтому мы продолжаем подготовку к мероприятию», – отметили они.

Организаторы отмечают, что перед проведением фестиваля они всегда собирают оргкомитет с представителями всех надзорных органов, чтобы получить официальное разрешение и обеспечить безопасность посетителей.

В настоящее время свое участие в международном фестивале-симпозиуме Olkhon Ice Fest уже подтвердили скульпторы из Хабаровского и Алтайского краев, Свердловской области и других регионов России, а также из Беларуси. Тема фестиваля в этом году – «О чем молчит лед».

Открытие галереи ледовых скульптур под открытым небом запланировано на 15 февраля, вход будет свободным. Вечером с 19:00 до 21:00 скульптуры планируется подсвечивать.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес