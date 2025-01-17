Путин дал поручения по стимулированию IPO и поддержке семейных инвестиций

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать меры для стимулирования развития финансового рынка страны, сообщает РБК. Эти задачи были сформулированы по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ в декабре 2024 года, как указано на сайте Кремля.

Среди поручений правительству и ЦБ:

- Стимулирование IPO российских компаний, связав государственную поддержку эмитентов (включая компании с госучастием) с их выходом на рынок капитала.

- Поддержка компаний, привлекающих долевое финансирование, в рамках программ, направленных на развитие приоритетных проектов и направлений в российской экономике.

- Повышение спроса на акции российских компаний, с обеспечением защиты прав инвесторов и прозрачности деятельности акционерных обществ.

Срок выполнения этих поручений установлен на 1 марта.

Кроме того, президент установил срок до 15 июля для разработки нового инструмента семейного инвестирования. В сообщении на сайте Кремля говорится: «Обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн рублей в год на средства, инвестированные в сбережения».