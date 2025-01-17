Вкладчики рекордно нарастили объем сбережений в декабре

Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения для ВТБ. Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года – в полтора раза.

Портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ в 2024 году вырос на 54% и достиг 10,6 трлн рублей. Портфель сбережений в национальной валюте в ВТБ по итогам 2024 года вырос почти на 60% и составил 9,9 трлн. В этом году банк планирует увеличить свой портфель еще на треть – до 13,3 трлн рублей, из которых 12,5 трлн составят пассивы в национальной валюте.

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста. В наступившем году спрос на накопительные продукты сохранится на столь же высоком уровне. Это выгодно и для клиентов, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и для банков, которые направляют привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.