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Бизнес-смертность в России на рекордно низком уровне с 2010 года

В 2024 году количество ликвидированных коммерческих предприятий в России снизилось на 20% по сравнению с 2023 годом, достигнув 203 тысяч — это минимальный показатель с 2010 года, как подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основе данных ФНС. Несмотря на сокращение числа новых компаний на 11%, впервые с 2015 года количество открытых предприятий превысило число закрытых.

В 40% регионов России бизнесы открывались чаще, чем ликвидировались. Наибольший прирост наблюдался в Москве (+24,9 тыс.), ДНР (+1,2 тыс.), Московской области (+1 тыс.), Ленинградской области (+913), Калмыкии (+891), Дагестане (+761), Башкортостане (+595), Чечне (+564), Ставропольском крае (+523) и ЛНР (+518).

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Наибольшее сокращение числа компаний зафиксировано в Новосибирской области (−1,7 тыс.), Омской области (−1,3 тыс.), Бурятии (−1,2 тыс.), Челябинской области (−1,15 тыс.), Алтайском крае (−1,13 тыс.), Татарстане (−918), Ивановской области (−879), Ярославской области (−768), Свердловской области (−713) и Самарской области (−707).

Иркутская область также оказалась среди регионов, где число новых бизнесов сократилось: в 2024 году было создано 1918 предприятий, а закрыто 2321.

По мнению экспертов, главными вызовами для бизнеса в 2025 году станут высокая инфляция, высокая ключевая ставка и и налоговая реформа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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