Более 80% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах

Большинство российских компаний успешно справляются с импортозамещением информационных технологий: лишь 18% отечественных предприятий и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных). Таковы результаты исследования СберАналитики, проведённого среди IT-директоров компаний России в ноябре 2024 года.

Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было 77%. При этом 70% компаний довольны качеством российского ПО, и за год уровень удовлетворённости в этой сфере вырос на 7 процентных пунктов.

Одной из ключевых задач для предпринимателей остаётся импортозамещение систем кибербезопасности. Так, 36% представителей малого, среднего и крупного бизнеса разработали собственные решения для этой сферы.

Исследование проводилось на основе опросной онлайн-панели среди ста IT-директоров компаний в ноябре 2024 года по всей России.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.

Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса.