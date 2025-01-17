Льготная ипотека для чиновников появилась в России: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, что аналитики зафиксировали рост зарплат в два раза, в России появится семейный инструмент сбережений, запущена ипотека для чиновников, а в Иркутской области все еще не утихают волнения вокруг ситуации с байкальским льдом. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Бонус для семей

В РФ появится семейный инструмент сбережений. Создать его правительству совместно с ЦБ по итогам форума «Россия зовет» поручил президент Владимир Путин. Предусматривается налоговый вычет до 1 млн рублей, который должен быть предусмотрен в отношении средств, инвестированных в сбережения. Срок выполнения поручения – до 15 июля текущего года.

Зарплаты растут

В России в сравнении с допандемийным периодом зафиксирован существенный рост средней заработной платы: за это время она увеличилась почти в два раза, до 84 тыс. рублей. ВВП РФ тем временем в абсолютном выражении за указанный период увеличился со 110 до 196 трлн рублей, что перевешивает негативное влияние пандемии и тысяч санкций Запада. По мнению аналитиков, текущая динамика даже лучше, чем в доковидные времена.

Квартиры чиновникам

В 2025 году в России проводят эксперимент с ипотекой, предназначенной исключительно для государственных служащих, которые могут купить недвижимость под 12% годовых. Воспользоваться программой могут сотрудники пяти ведомств: Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и территориальных органов Федерального казначейства. Обязательное условие – возраст заемщика не должен превышать 35 лет. Также есть ряд других ограничений и нюансов. Эксперимент завершится в начале 2027 года, после чего будет решаться вопрос продолжения программы.

Аномалия или норма

В Иркутской области наблюдается теплая погода. На ее фоне Байкал не может замерзнуть, что вызывает волнения в обществе. Накануне всех успокоили эксперты, которые заявили, что сложившаяся ситуация не является аномалией: теплые зимы в Иркутской области бывают нередко, и ледостав на озере происходит и в феврале. Предполагается, что к концу текущего месяца водоем полностью покроется льдом.

Фестивалю быть

Одно из главных туристических событий на Байкале – Olkhon Ice Fest – не планируют отменять на фоне непростой ледовой обстановки. Организаторы ведут подготовку к событию и отмечают, что оно будет международным: свое участие подтвердили мастера из России и Белоруссии. Кроме того, лед в месте проведения фестиваля уже появился: к началу праздника – 15 февраля – прогнозируется толщина в полметра, которой вполне достаточно для безопасности.