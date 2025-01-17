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Россия манит: иностранные туристы готовы тратить до 765 тыс. рублей за уникальные впечатления

Иностранные туристы из "дружественных" стран, таких как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Оман, рассматривают Россию как перспективное туристическое направление, согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), в котором приняли участие более 7 тысяч путешественников. Они высоко оценивают Россию как современную страну с качественным туристическим сервисом.

Туристов привлекает уникальная природа, интересные города и достопримечательности, а также дружелюбие местных жителей и доступные цены. Однако 68% китайских туристов отметили, что россияне кажутся им неулыбчивыми.

Среди популярных направлений, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, выделяются Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье", Сибирь и Дальний Восток. Иностранные туристы высоко оценивают российский гостиничный сервис, особенно индийцы (81%), саудовцы (75%) и оманцы (69%), отмечая при этом невысокие цены на размещение.

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Китайцы (80%), индийцы (78%) и саудовцы (72%) также выражают уверенность в высоком уровне экскурсионного сервиса. Что касается питания, туристы из Индии (80%), ОАЭ (78%) и Саудовской Аравии (73%) высоко оценивают уровень кафе и ресторанов, хотя считают меню не самым дешевым. Более половины китайских респондентов (57%) считают русскую кухню "тяжелой".

Для передвижения в России туристы предпочитают арендованные автомобили с водителем, такси или общественный транспорт. Средняя продолжительность поездки составляет 8-9 дней, а частота — 2-3 раза в год. Туристы из ОАЭ готовы тратить более 765 тыс. рублей на одного человека за поездку, саудовцы — почти 385 тыс. рублей, оманцы — более 310 тыс. рублей, китайцы — около 300 тыс. рублей, тогда как туристы из Ирана и Индии могут позволить себе потратить меньше.

При планировании путешествий иностранные туристы активно используют онлайн-ресурсы, включая сайты о путешествиях и приложения турагентств.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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