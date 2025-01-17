Туристов не пугает задержавшийся ледостав на Байкале

Туроператоры не фиксируют массового оттока бронирований. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов бронирования.

Как заверили опрошенные, клиенты не аннулируют туры, а объем бронирований сохраняется на уровне прошлого года.

«Лед на Байкале есть, но не везде. Если лед будет формироваться до необходимой толщины дольше обычного, то туристы будут перемещаться на хивусах – судах на воздушной подушке», – рассказал изданию эксперт сервиса бронирования путешествий по России «Турслет».

В Ozon Travel также подтвердили, что отток бронирований в регионах рядом с Байкалом не фиксируется.

По словам директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова, Байкал в этом году точно покроется льдом. «Ничего страшного нет, замерзнет, не переживайте. Туристический сезон откроется», – отметил он.