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Туристов не пугает задержавшийся ледостав на Байкале

Туроператоры не фиксируют массового оттока бронирований. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов бронирования.

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Как заверили опрошенные, клиенты не аннулируют туры, а объем бронирований сохраняется на уровне прошлого года.

«Лед на Байкале есть, но не везде. Если лед будет формироваться до необходимой толщины дольше обычного, то туристы будут перемещаться на хивусах – судах на воздушной подушке», – рассказал изданию эксперт сервиса бронирования путешествий по России «Турслет».

В Ozon Travel также подтвердили, что отток бронирований в регионах рядом с Байкалом не фиксируется.

По словам директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова, Байкал в этом году точно покроется льдом. «Ничего страшного нет, замерзнет, не переживайте. Туристический сезон откроется», – отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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