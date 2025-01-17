Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) обновило прогноз для нефтяного рынка, указав, что превышение предложения над спросом в 2025 году может быть менее значительным, чем предполагалось ранее. В январском обзоре агентство снизило прогноз мировой добычи нефти на 180 тыс. баррелей в сутки, до 1,76 млн б/с, однако возможны дальнейшие пересмотры. Риски для предложения растут на фоне новых американских санкций против российской нефтяной отрасли. Ограничения уже привели к обновлению четырехмесячных максимумов цен на нефть к середине января, но долгосрочные последствия еще предстоит оценить.

МЭА прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2025 году достигнет 103,96 млн б/с, с прогнозируемым ростом спроса на 1,06 млн б/с. Основной прирост обеспечат Китай, Бразилия и Индия. Прогнозы роста добычи также были снижены: ожидается, что она составит 1,76 млн б/с, что на 180 тыс. б/с ниже предыдущих оценок, с общим уровнем добычи в 104,68 млн б/с.

С учетом этих изменений разрыв между спросом и предложением нефти в 2025 году будет менее значительным, чем ожидалось в конце прошлого года. Избыток предложения может сократиться еще больше из-за масштабных санкций США против российской нефтяной отрасли.

Санкции затронули такие компании, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», которые обеспечивали около 20% российского экспорта нефти, а также около 180 судов. На фоне этих ограничений фьючерсы на нефть марки Brent к середине января достигли $81 за баррель, что является максимумом за последние четыре месяца.

МЭА отмечает, что санкции могут привести к существенным нарушениям в цепочках поставок. Некоторые компании уже начали отказываться от российской нефти, однако делать выводы о долгосрочном влиянии этих мер пока рано.