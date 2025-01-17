В Иркутске проведут комплексный ремонт улицы Томсона в Ново-Ленино

Комплексный ремонт 1,2 километра улицы Томсона проведут в Иркутске. Обновят участок от объездной микрорайона Ново-Ленино с развязками до Розы Люксембург, рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядную организацию, которая выполнит работы, уже определили. Запланирован демонтаж старых покрытий и элементов, укрепление обочин. Будет уложен асфальт на проезжей части и тротуарах.

Также специалисты установят остановочные павильоны, обновят разметку и дорожные знаки. Запланирован гидропосев газонов. Состоится обустройство освещения. Для отвода воды с проезжей части предусмотрен монтаж монолитных бетонных лотков. Работы проведут в 2025 году.