Фуд-тренды новогоднего стола от «Слаты»

Статистика показывает: иркутяне не экономят на любимом празднике, однако покупательский интерес тем не менее изменился. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети «Слата».

Общее число покупок в супермаркетах «Слата», расположенных в Иркутске, Шелехове, Ангарске, Братске, Саянске, за сравниваемый период составило более 3,5 млн чеков, что на 5,8% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество покупок совершается в последнюю неделю декабря, об этом говорит рост среднего чека (+30%). Прирост удалось обеспечить в том числе за счет увеличения доли промоакций в самых востребованных категориях:

«кондитерские изделия» – 65%,

«сезонные товары» – 52%,

«бакалея» – 33%,

«молочная продукция» – 33%.

В декабре фокус внимания традиционно держался на сладких подарках, праздничном ассортименте, консервации, алкоголе, фруктах и овощах.

В январе покупателей ждут приятные скидки на молочные продукты, распродажа новогодних товаров и ассортимента фестиваля «Средиземноморье», который продлится до 2 февраля. Еще есть возможность успеть приготовить дома настоящую итальянскую пасту, попробовать брускетту из белых грибов и капонату из баклажанов, насладиться нугой с миндалём и фундуком.

«Продажи классической консервации для салатов: горошка, маринованных огурцов, кукурузы – показали лучшую динамику роста продаж в декабре, чем годом ранее. В декабре такую консервацию приобретали на 80% больше, чем в течение года. Также отмечаем рост продаж сгущенного молока – по итогам декабря было реализовано почти 27 тысяч единиц продукции», – поделился заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Сергей Дорохов.

В последнюю предновогоднюю неделю традиционно лидером среди фруктов стали мандарины. Всего их реализовали 83 тонны, что на 7,5% больше прошлого года. Нельзя не отметить и снижение цены относительно 2023 года на 7%.

«Среди стран производителей первую строчку по-прежнему занимает Китай, несмотря на снижение общей доли в структуре продаж – с 60% до 57%. На втором месте турецкие мандарины – 23% (годом ранее их доля составила 15%). Замыкают турнирную таблицу мандарины из Марокко. Представители с африканского континента сократили продажи практически вдвое на фоне роста цены на 11%», – рассказал руководитель направления ВЭД и закупок ФРОВ сети «Слата» Андрей Зудов.

Новым фруктовым трендом встречи 2025-го года стал виноград. Его продажи выросли более чем в 4 раза! В лидерах оказались представители сортов из КНР, но главным фаворитом у покупателей стал сорт «Мускат» («белый Премиум»). На него пришлось 35% продаж всего реализованного винограда.

Спрос на кондитерские подарки в 2024-м остался практически на уровне прошлого года. Покупатели не стали экономить на детских эмоциях, но, как и годом ранее, современным брендовым подаркам предпочли традиционные отечественные наборы (70%), которые в среднем дешевле на 15 – 20%. Наиболее востребованы сладкие подарки среднего ценового сегмента – в диапазоне 250 – 350 рублей.

В «Слате» также отметили изменения у покупателей и в отношении к шипучему в бокалах. Интерес сместился в сторону отечественных производителей, в то время как спрос на импорт прогнозируемо снизился в среднем на 30%. Ключевая причина – рост пошлин и, как следствие, повышение цен.