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Житель Иркутска устроил стрельбу из пистолета в общественном месте

Молодой человек устроил стрельбу из пистолета в общественном месте. Инцидент произошел в Свердловском округе Иркутска. В настоящее время мужчина задержан, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителе, накануне днем сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как около дома № 39 микрорайона Первомайский человек произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета. Полицейские задержали гражданина и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Со слов задержанного, в конце 2023 года он приобрел сигнальный пистолет по объявлению в Интернете. Спустя время парень решил проверить его работоспособность, поскольку с момента покупки так им и не пользовался.

В отношении 21-летнего иркутянина завели административный протокол по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах». Ему грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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