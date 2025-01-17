Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске распродажи авиабилетов, она продлится всего один день – с 16 по 17 января.

Пассажиры получили возможность приобрести билеты по сниженным ценам на ряд популярных туристических и курортных направлений, включая солнечные Анталью и Паттайю, а также внутренние маршруты, такие как Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.

Особенное внимание уделяется международным рейсам, где пассажиры могут воспользоваться скидками на полёты в Азию. Так, любителям приключений доступны перелеты туда-обратно из Новосибирска в Пекин и в Шанхай из Иркутска. Билеты в Утапао (Таиланд) из Иркутска также можно будет приобрести по сниженной стоимости. Полететь в Анталью, традиционно популярное направление, со скидкой можно из Москвы. Путешественники также смогут приобрести билеты по сниженным тарифам в Армению и Азербайджан: перелеты в Ереван и Баку доступны из Новосибирска.

Специальные предложения представлены на наиболее популярные внутренние рейсы из Москвы: полететь в Санкт-Петербург из Домодедово в экономическом классе туда-обратно можно от 4 642 рублей. Стоимость билетов в Казань и Уфу из Москвы – от 4 508 рублей и от 6 738 рублей соответственно. Путешественники смогут улететь по сниженным ценам и в Сибирь: стоимость билетов в Кемерово из Москвы составит 13 914 рублей.

Билеты по сниженным тарифам на путешествия по России доступны и из ключевых хабов S7 Airlines – Новосибирска и Иркутска. Новосибирцы смогут полететь в Благовещенск за 10 001 рублей, в Южно-Сахалинск за 12 004 рублей и в Казань за 9 812 рублей. Жители Иркутска смогут отправится во Владивосток за 9 002 рублей и в Уфу за 12 268 рублей.

Пассажиропоток в Иркутской области продолжает расти. Ранее сообщалось, что иркутский аэропорт готовится принять в этом году своего 4-миллионного пассажира, что является событием, не случавшимся со времён Советского Союза. По итогам 2023 года иркутский аэропорт зафиксировал самый большой прирост числа пассажиров среди всех российских воздушных узлов — на 44%. Общий объем перевозок составил рекордные 3,787 миллиона человек.

Увеличение пассажиропотока потребовало расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания прилетающих и трансферных пассажиров на внутренних рейсах. Строительство было завершено осенью 2024 года. Однако открытие терминала было отложено на неопределенный срок из-за судебных разбирательств.

В целом по итогам прошедшего года российские авиакомпании зафиксировали увеличение пассажиропотока до 111,3 млн человек, что на 5,6% превышает показатели 2023 года. Однако этот показатель все еще на 13% ниже уровня 2019 года, предшествующего пандемии, сообщает АТОР. Из общего количества пассажиров 84 миллиона совершили перелеты внутри страны, а более 27 миллионов отправились за границу.