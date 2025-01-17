Более 228 км дорог к туристическим местам отремонтировали в Приангарье за 6 лет

За 6 лет в Иркутской области отремонтировали свыше 228 км дорог, которые ведут к туристическим местам. Работы проводили с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Туристические объекты региона, в первую очередь озеро Байкал и остров Ольхон, привлекают внимание жителей области, других регионов страны и мира. За 6 лет на ремонт к ним выделено около 7 млрд рублей из бюджетов разного уровня», – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С 2019 по 2024 год в общей сложности отремонтировано более 166 километров автомобильных дорог, ведущих к Байкалу. Самый крупный объект – трасса Иркутск – Большое Голоустное протяженностью 114 километров, которые теперь в нормативном состоянии. Ранее ее значительная часть была гравийной. Работы состоялись в несколько этапов.

На самом коротком пути к озеру из Иркутска – Байкальском тракте – обновили участки общей протяженностью около 30 километров.

В 2022 году на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир, ведущей на Малое море озера Байкал и остров Ольхон, завершен ремонт участка c 8 по 22 километр. На еще трех участках автодороги – с 31 по 33 километр, с 45 по 47 километр, с 74 по 75 километр общей протяженностью 5,8 километров в 2024 году восстановили изношенное асфальтобетонное покрытие.

На автодороге Петрово – Бугульдейка, которая ведет на месторождение мрамора на озере Байкал, отремонтировали участок протяженностью три километра.

Еще три участка общей протяженностью 12 километров являются переходящими, работы на них завершат в этом году. Они расположены на острове Ольхон.