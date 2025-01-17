40% россиян сменили профессию за три прошедших года

С 2009-го по 2019-й лишь 30% граждан РФ поменяли род деятельности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

Чаще всего другую профессию в последние три года выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора – из них переквалифицировалось больше 60%. При этом реже всего из старой профессии уходили врачи – только 5%. Также чаще остальных продолжали работу по специальности геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты – новую сферу предпочли не более 13% из них, поделились в hh.ru.

Большая часть россиян выбирали для перехода работу администратора – 8% от всех граждан, решивших сменить род деятельности. Также в топ профессий по притоку кадров вошли должности менеджера по продажам или закупкам, аналитика, бухгалтера и руководителя проектов.

При этом каждый пятый переквалифицировавшийся гражданин предпочел рабочие и производственные специальности. Тогда как IT-сфера, вопреки стереотипам, оказалась менее популярной – за последние три года такие компетенции освоили лишь 10%.

Ранее абсолютными лидерами топа самых высокооплачиваемых профессий в Иркутской области стали геодезисты (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 182,5 тыс. руб.), руководители группы разработки, генеральные и исполнительные директора (по 175 тыс. руб.), а также руководители строительного проекта (170,2 тыс. руб.). В целом по России в тройке самых «дорогих»: DevOps-инженеры (248,5 тыс. руб.), руководители группы разработки (234,7 тыс. руб.) и дата-сайентисты (232 тыс. руб.).