К Серебряному клубу Байкальского банка присоединились более полутора тысяч человек

В Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии в 2024 году прошли более 80 встреч, на которых сотрудники Сбера просто и доступно рассказывали людям серебряного возраста, как обезопасить свои финансы от мошенников, приумножить накопления, эффективно экономить, совершать покупки с выгодой для бюджета.

«Сбер помогает людям старшего поколения. Наши сотрудники проводят занятия для участников клуба, где они осваивают практические навыки по продуктам и сервисам Сбера, учатся пользоваться мобильным приложением Сбера, умными девайсами. Люди серебряного возраста узнают, как распознать мошеннические звонки и правильно на них реагировать: ни в коем случае не вступать в разговоры с злоумышленниками. Кроме того, многие участники находят себе новые увлечения, обмениваются рекомендациями о здоровом образе жизни и планируют совместный досуг с новыми друзьями и единомышленниками», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Эти встречи интересны не только участникам пенсионного возраста, но и тем, кто еще только планирует свой выход на пенсию. Участниками клуба может стать любой желающий и не обязательно клиент Сбербанка.

«Я очень довольна, что вступила в Клуб Серебряного возраста. Работники банка объяснили мне, как пользоваться моим телефоном, и установили банковские приложения. На одной из встреч выступал главврач городской больницы и рассказал, что такое деменция и способах профилактики заболевания. Очень хорошая идея проводить такие встречи и помогать нам, людям старшего возраста разбираться с разными темами», – Галина Микурова, иркутянка.