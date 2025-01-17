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Плюсовую температуру зафиксировали в январе в одном из городов Иркутской области

В Иркутской области фиксируют теплую погоду, что является нетипичным явлением для января. В одном из городов и вовсе уже несколько дней отмечают положительные значения. Подробности рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева.

«В Нижнеудинске уже два дня подряд держатся положительные дневные температуры почти до +3 градусов, побиты суточные максимумы температур. В Бодайбинском районе дневные температуры с минус 30 градусов повысились до рекордно теплых значений середины января – до – 6,5 градуса, и это далеко не полный перечень температурных рекордсменов Иркутской области в середине сибирской зимы этого года», – рассказала эксперт.

В целом первый месяц зимы в Иркутске почти на 3 градуса теплее нормы, было зафиксировано всего шесть прохладных дней. Начавшаяся с 14 декабря волна тепла фактически продолжается уже месяц. Накануне воздух в Иркутске днем прогрелся до минус 0,1 градуса, установив новый суточный рекорд, превысив показатели предыдущего рекорда 1921 года на 0,6 градуса.

Первая половина января 2025 года в Иркутске на 6 градусов теплее нормы, но пока уступает показателям самого теплого января 2002 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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