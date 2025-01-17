Незрячие россияне могут заказать тактильные СберКарты

Теперь карту Сбера можно отличить от любой другой на ощупь — это позволяет пользоваться ею без посторонней помощи.

Сбер представил дебетовую банковскую карту для незрячих. На тактильной СберКарте размещены большой выпуклый логотип банка и буква Д (дебетовая карта) на кириллице и на Брайле. Благодаря этой маркировке подобную карту легко выделить среди других.

Таким образом, сегодня Сбер предлагает людям с особенностями зрения комплексное решение: тактильные карты, платёжные терминалы, ПИН-код на которых можно ввести шрифтом Брайля, а также «говорящие» банкоматы (чтобы снять или внести деньги, узнать баланс, достаточно подключить обычные наушники в разъём устройства и следовать аудиоинструкции). К тому же приложение СберБанк Онлайн полностью доступно незрячим, которые используют программы озвучивания экрана.

«Наши исследования показали, что клиентам с особенностями зрения довольно сложно различать карты, которые одновременно лежат в бумажнике: банковские, транспортные, дисконтные. Нам нужно было найти решение, которое позволит отличить банковскую карту от небанковской, карту одного банка от карты другого банка, кредитную от дебетовой, вставить карту в банкомат нужной стороной. Было важно создать удобное решение для незрячих с разным жизненным опытом. Для этого мы проводили фокус-группы и много общались с клиентами. Они и подсказали нам правильное решение. Дело в том, что люди, которые не видят с рождения или раннего детства, обычно знают шрифт Брайля, но не знают кириллических букв. И наоборот: люди, утратившие зрение во взрослом возрасте, не всегда могут читать по Брайлю, но понимают выпуклые кириллические буквы, написанные крупно. Мы решили не выбирать и сделать маркировку на двух шрифтах сразу. Такое решение подходит для всех категорий незрячих клиентов и дополняет другие специальные сервисы Сбера, адаптированные для них. Это помогает нашим клиентам оставаться финансово независимыми и самостоятельно управлять своими финансами», — Артём Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка.