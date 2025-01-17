Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году

По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта Иркутск увеличился на 4%, достигнув 3,95 млн человек. Однако аэропорт Красноярска обошел Иркутск как по общему числу пассажиров (4,28 млн), так и по темпам роста (+13,5%), хотя в прошлом году Красноярск уступал. Эти данные приводит Ассоциация туроператоров (АТОР), опубликовавшая список крупнейших авиаузлов России.

Аналитики АТОР связывают успех Красноярска с увеличением присутствия группы «Аэрофлот», для которой аэропорт «Емельяново» стал важным хабом к востоку от Урала.

Они также подчёркивают, что рекорды темпов роста аэропортов, которыми рынок спешил делиться в 2023 году, остались в прошлом. Сейчас рост в российских аэропортах происходит в основном за счёт увеличения международных перевозок.

– Ситуация постепенно стабилизируется: «курортные» аэропорты «набрали» почти максимум своих туристов, московские аэропорты вынуждены «смиряться» с отсутствием европейского рынка, а воздушные гавани Сибири постепенно растут, но лишь в соответствии с возможностями своих базовых перевозчиков.

Ранее иркутский аэропорт объявил о готовности принять своего 4-миллионного пассажира в этом году — событие, не случавшееся со времен Советского Союза. В 2023 году он был в лидерах по приросту числа пассажиров среди российских аэропортов, увеличив объем перевозок на 44% до рекордных 3,787 млн человек. Рост пассажиропотока и внутреннего туризма потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов, завершенное осенью 2024 года. Однако открытия терминала так и не произошло, оно было отложено на неопределенный срок из-за судебных разбирательств.

В целом по итогам прошедшего года российские авиакомпании зафиксировали увеличение пассажиропотока до 111,3 млн человек, что на 5,6% превышает показатели 2023 года. Однако этот показатель все еще на 13% ниже уровня 2019 года, предшествующего пандемии. Из общего количества пассажиров 84 миллиона совершили перелеты внутри страны, а более 27 миллионов отправились за границу.