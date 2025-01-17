ИНК определила победителей конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подвела итоги конкурса «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций.

Участие в конкурсе приняли компании, оказывающие услуги на производственных объектах ИНК. Комиссия оценивала соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, отсутствие нарушений, уровень социальной ответственности, участие организации в конкурсах, рейтингах и благотворительных акциях.

Победителем по итогам 2024 года стала компания ООО «Тепловые системы», призовой фонд составил 1 млн. рублей. На втором месте – ООО «АРТ-БЕТОН», денежный приз – 500 тыс. рублей. Третье место у компании «Шлюмберже Лоджелко.Инк», сумма выигрыша – 300 тыс. рублей.

По условиям конкурса организация-победитель должна направить 50% от суммы приза на проведение социального или экологического мероприятия. Официальное награждение состоится до конца апреля в рамках форума руководителей подрядных организаций.

Победители прошлого года направили средства на приобретение экологического оборудования для работы, а также на закуп спортивного инвентаря, канцелярии, компьютерной техники для социальных учреждений Усть-Кутского района.

Конкурс проводится ежегодно с 2022 г. среди субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства. Цель – развитие территорий присутствия ИНК, а также обмен опытом и лучшими практиками. Кроме того, конкурс ориентирован на дополнительную мотивацию подрядных организаций к соблюдению экологических требований и поддержку социальной сферы региона.