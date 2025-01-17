Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала

Главной причиной отсутствия льда на юге Байкала в Иркутской области в 2025 году стал мощный вынос из Атлантики теплых воздушных масс. Об этом SIA.RU рассказали в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН.

«Этой зимой воздушные массы с Атлантики продолжительное время поступают на нашу территорию, а так как из-за теплых погодных условий Сибирский антициклон не может в полную силу сформироваться и блокировать атлантические воздушные массы, у нас достаточно высокие для января температуры, и юг Байкала пока не замерз», – отметила старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии СО РАН Ольга Осипова.

В целом теплая погода в зимний период, по данным экспертов, для Иркутской области не является аномальным явлением: аналогичные ситуации фиксировались в 2002, 2007, 2012, 2015 и других годах. Участившиеся же теплые зимы связаны с более масштабным процессом – глобальным потеплением, которое косвенно влияет и на ледовую обстановку.