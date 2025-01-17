Как выбрать защитное покрытие для экрана своего смартфона

Современные смартфоны и планшеты, независимо от марки, имеют общую уязвимость — хрупкость экрана. Существуют разные виды защитных стекол и пленок, которые способны уберечь лицевую часть телефона от повреждений. Руководитель проекта «Цифровая полка и настройки» МегаФона Иван Фиронов рассказал, какими они бывают и как выбрать подходящий вариант защитного покрытия для экрана вашего смартфона.

Сегодня на рынке есть два вида защитных покрытий для экрана смартфона: это пленки и стекла. Выбор покрытия будет зависеть от предпочтений владельца смартфона. К примеру, пленка обойдется дешевле, ее проще нанести на экран и удалить для замены, на ней не остается потертостей и отпечатков пальцев. Стекло, в свою очередь, существенно плотнее, оно спасет дисплей в случае удара.

Защитные пленки бывают полимерные и полиуретановые.

Плюсы любых пленок – они гарантированно защищают экран от мелких царапин и потертостей, почти не влияют на «сцепление» пальца и сенсора за счет небольшой толщины, подходят даже для смартфонов с изогнутыми экранами, а полимерные варианты еще и более доступны по цене. Среди полимерных пленок можно выбрать глянцевую – это самый простой вариант, который подходит для сохранения оригинальной цветопередачи. Если вам не нравится блестящая поверхность, то выбирайте матовую пленку. Одним из ее основных преимуществ в сравнении с другими пленками и стеклами служит защита глаз от солнечных бликов. Кроме того, за счет шероховатой поверхности на такой пленке будут меньше заметны следы, в том числе отпечатки пальцев.

Самыми «продвинутыми» пленками можно назвать полиуретановые. Это многослойная защита, которая выполняет несколько функций: спасти телефон как от ударов, так и от мелких повреждений. У полиуретановой пленки целых 4 слоя: самый верхний, олеофобный, препятствует загрязнениям. В момент сильного удара он работает по принципу бронежилета и распределяет давление по всей поверхности гаджета, тем самым существенно снижая нагрузку на устройство. Далее идет самовыравнивающийся верхний слой: царапины, которые появляются в процессе эксплуатации, затягиваются через некоторое время. Третий слой обеспечивает высокую защиту от повреждений, а последний, высокоэластичный слой прилегания визуально устраняет царапины, которые уже могли быть на экране смартфона.

Сегодня также распространены услуги по нарезке полиуретановых пленок под практически любую модель смартфона при помощи плоттера. Плоттер – это специальный аппарат, который вырезает пленку под конкретный размер экрана, клиенту достаточно назвать модель своего гаджета.

Отдельно можно выделить пленку-антишпион. Она также полиуретановая, и в ней содержится специальный слой, который ограничивает угол обзора экрана для сохранения конфиденциальности ваших данных от посторонних взглядов в общественном транспорте.

Другой вид защитного покрытия — закаленное стекло. Его основное преимущество в том, что при ударе или падении разобьется именно оно, а не экран вашего смартфона, и при повреждении стекла вам потребуется только отклеить испорченное и наклеить новое. Дисплей вашего смартфона останется целым.

Наносить закаленное стекло проще любых других покрытий, и для этого не требуются другие устройства. А при появлении пузырьков воздуха под защитой можно приподнять стекло и выполнить процедуру нанесения заново.

Закаленные стекла также делятся на глянцевые, матовые и стекла-антишпионы, и каждый тип обладает теми же свойствами, что и пленки, однако стекла обладают высокой плотностью и степенью защиты экрана. У них различают 10 степеней прочности по минеральной шкале Мооса: от талька до алмаза. Маркируются защита латинской буквой «H» и чем выше значение, тем сильнее закалена защита. Также стекла делятся по степени покрытия экрана смартфона: 2D-стекла будут закрывать не всю поверхность экрана телефона, в то время как 2.5D сделаны для гаджетов, у которых дисплей переходит в корпус и полностью закрывает поверхность экрана. 3D-стекла точно повторяют форму телефона со всеми вырезами и формой.

Качественная защита смартфона продлевает срок службы экрана и помогает избежать дорогостоящего ремонта, поэтому эксперт рекомендует изучить все возможные варианты и выбрать пленку или стекло, которое максимально подойдет для вашего устройства.