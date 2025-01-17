МТС накрыла сетью микрорайон Иркутска Падь Грязнуха

После установки дополнительного телеком-оборудования 4G-интернет появился у жителей микрорайона Падь Грязнуха, расположенного в предместье Рабочее Правобережного округа Иркутска, на берегу реки Ушаковка.

«У иркутян становится трендом жить в своем доме в черте города. Заметно, как в Иркутске появляются новые микрорайоны и коттеджные поселки, и чтобы жителям загородных домов были доступны все цифровые сервисы, мы строим там новую мобильную сеть. Ранее мы запустили высокоскоростной интернет для жителей загородных поселков по Байкальскому тракту, например, «Династии», Royal Park, «Патронах», по Плишкинскому тракту в «Славном» и других популярных местах малоэтажного строительства», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.