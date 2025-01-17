Пассажиропоток аэропорта Братск увеличился на 5% по итогам 2024 года

В 2024 году аэропорт Братск зафиксировал увеличение пассажиропотока на 5%, обслужив 259 728 человек. Наибольшее число путешественников было зарегистрировано в июле, когда услугами аэропорта воспользовались около 30 тысяч человек.





Фото предоставлено пресс!службой аэропорта Братск

Основной вклад в улучшение показателей внесли регулярные дневные рейсы в Новосибирск и увеличение количества полетов в Иркутск. Также в этом году были открыты новые маршруты в Красноярск.

В тройку самых популярных направлений вошли:

Новосибирск (78 246 пассажиров), Москва (75 375 пассажиров) Иркутск (40 000 пассажиров)

При этом рост пассажиропотока в Иркутск увеличился на 20%.

Генеральный директор аэропорта Сергей Корытов отметил, что одной из главных задач стала работа над повышением уровня комфорта для пассажиров. Так, в прошлом году была увеличена продолжительность работы аэровокзала, открылись комната для молитв, новый зал повышенной комфортности, кафе, магазины и долгосрочная парковка. В планах на будущее — расширение маршрутной сети и увеличение частоты регулярных рейсов, а также решение проблемы отсутствия городского автобусного сообщения с аэропортом.

Продолжается модернизация аэродромной инфраструктуры: строится здание аварийно-спасательной службы, реконструируется рулежная дорожка и разворот взлетно-посадочной полосы, заменяется светосигнальное оборудование. Все эти объекты, включая новый перрон, планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.