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Пассажиропоток аэропорта Братск увеличился на 5% по итогам 2024 года

В 2024 году аэропорт Братск зафиксировал увеличение пассажиропотока на 5%, обслужив 259 728 человек. Наибольшее число путешественников было зарегистрировано в июле, когда услугами аэропорта воспользовались около 30 тысяч человек.

<p>Фото предоставлено пресс!службой аэропорта Братск</p>

Фото предоставлено пресс!службой аэропорта Братск

Основной вклад в улучшение показателей внесли регулярные дневные рейсы в Новосибирск и увеличение количества полетов в Иркутск. Также в этом году были открыты новые маршруты в Красноярск.

В тройку самых популярных направлений вошли:

  1. Новосибирск (78 246 пассажиров),
  2. Москва (75 375 пассажиров)  
  3. Иркутск  (40 000 пассажиров)  

При этом рост пассажиропотока в Иркутск увеличился на 20%.

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Генеральный директор аэропорта Сергей Корытов отметил, что одной из главных задач стала работа над повышением уровня комфорта для пассажиров. Так, в прошлом году была увеличена продолжительность работы аэровокзала, открылись комната для молитв, новый зал повышенной комфортности, кафе, магазины и долгосрочная парковка. В планах на будущее — расширение маршрутной сети и увеличение частоты регулярных рейсов, а также решение проблемы отсутствия городского автобусного сообщения с аэропортом.

Продолжается модернизация аэродромной инфраструктуры: строится здание аварийно-спасательной службы, реконструируется рулежная дорожка и разворот взлетно-посадочной полосы, заменяется светосигнальное оборудование. Все эти объекты, включая новый перрон, планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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