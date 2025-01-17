Новости

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

Реставрацию двух объектов культурного наследия завершили в 2024 году в Иркутске

Это здания на улицах Подгорная и Сурикова. Об этом рассказали в мэрии.

В 2024 году «Агентство развития памятников Иркутска» передало инвесторам два объекта культурного наследия, на которых полностью завершены реставрационные работы. Это здания на улицах Подгорная и Сурикова.

В работе у организации находятся еще три исторических здания. Они расположены на улицах Софьи Перовской, Кожова, и Желябова. Еще по четырем – в минувшем году заключили договоры на их сохранение. До середины 2026 года частный инвестор планирует восстановить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Мусатова: дом с парикмахерской» на улице Дзержинского, 8. На 2027 год предусмотрены сдача отреставрированных ОКН «Усадьба М. И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» на Грязнова, «Доходный дом» на Баррикад и «Общественное здание» в переулке Деповский.

Также специалисты АРПИ ведут поиск инвесторов на 5 объектов по улицам Фридриха Энгельса, 27, 31 и Декабрьских Событий, 75.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес