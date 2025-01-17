ИНК представит Иркутский завод полимеров на выставке RUPLASTICA-25

Иркутская нефтяная компания (ИНК) примет участие в ведущей выставке пластмасс и каучуков RUPLASTICA-25, которая состоится в Москве 21-24 января 2025 г. Стенд ИНК будет включать деловую и карьерную зоны.

В деловой зоне специалисты ИНК представят потенциальным заказчикам линейный полиэтилен низкой и высокой плотности, который будут производить на Иркутском заводе полимеров. Посетители получат подробную информацию о продукции и ее применении.

Карьерная зона будет посвящена образовательным программам и направлениям в ИНК. Участники смогут ознакомиться с актуальными вакансиями , оставить резюме и получить консультации от специалистов. В программе также запланированы интерактивные мероприятия: цифровой квиз «Эра Полимера» с розыгрышем призов и деловая игра «Совет директоров нефтяной компании».

Кроме того, ИНК выступит партнером III Хакатона по дисциплине «Химия и физика полимеров», который пройдет в рамках выставки. В состав жюри хакатона войдет заместитель директора по производству Иркутского завода полимеров. Сотрудники компании также проведут мастер-класс «Искусство упаковки и продажи проектов» и выберут победителя спецноминации ИНК, который получит стажировку в компании. В прошлом году победителем стала команда Казанского национального исследовательского технологического университета, студенты посетили Иркутский завод полимеров, прошли стажировку и получили предложения о работе.