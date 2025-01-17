Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил почти 750 тысяч пассажиров за 2024 год

В 2024 году международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ принял 749 025 пассажиров, что на 5,9% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев, передает Baikal-daily.ru.

Кроме того, в ноябре прошлого года на территории аэропорта был открыт новый терминал площадью 6629 квадратных метров. Строительство началось в апреле 2023 года с разработки котлована. Подрядная организация приступила к обустройству фундаментов для объектов инженерной инфраструктуры, строительству линий электроснабжения и выносу сетей из пятна застройки. В октябре того же года завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обошлось в 3,6 млрд рублей.

Близлежащий аэропорт Иркутска за тот же период обслужил 3,95 млн пассажиров, что на 4% превысило показатели предыдущего года.

В целом, российские авиакомпании отметили рост пассажиропотока до 111,3 млн человек, что на 5,6% больше, чем в 2023 году. Тем не менее, этот показатель остается на 13% ниже уровня 2019 года, который предшествовал началу пандемии COVID-19. Из общего числа пассажиров 84 миллиона воспользовались внутренними рейсами, тогда как свыше 27 миллионов совершили международные перелеты.