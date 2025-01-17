Доходность от сдачи квартир в аренду выросла в России

Самая выгодная ситуация для рантье в Астрахани. Данные приводит портал «Мир квартир».

Для расчетов взяты средние цены и ставки аренды квартир. Предполагалось, что квартиры сдаются без простоев. Также не учитывались расходы на ремонт, коммунальные платежи, налоги, затраты на поиск арендатора и т.д.

Самым лучшим городом для покупки квартиру под сдачу в аренду стала Астрахань, где ее доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года.

Также хорошо окупается жилье в:

Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года),

Хабаровске (8,4% и 11,9 года),

Череповце (8,2% и 12,2 года),

Туле (8,1% и 12,2 года),

Грозном (7,9% и 12,6 года),

Ижевске (7,9% и 12,7 года),

Липецке (7,7% и 12,9 года),

Ульяновске (7,7% и 12,9 года),

Кургане (7,7% и 13 лет).

Меньше всего доходность квартир в Москве – 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры непомерно высоки. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за очень долгий срок – 24,9 года.

Ненамного лучше показатели в:

Севастополе (4,4% и 22,6 года),

Белгороде (4,5% и 22,3 года),

Сочи (51% и 19,8 года),

Санкт-Петербурге (5,1% и 19,4 года),

Махачкале (5,3% и 19 лет),

Саранске (5,3% и 18,9 года),

Пензе (5,5% и 18,2 года),

Владивостоке (5,5% и 18,1 года),

Калининграде (5,6% и 17,9 года).

В среднем по стране доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость – 15,7 года.

«За прошедший год квартиры стали приносить своим владельцам больше дохода. Для сравнения: на начало 2024 года показатели составляли 5,6% и 17,9 года. Такая динамика объясняется тем, что цена объекта недвижимости хоть и выросла в среднем по РФ на 7,1%, но аренда подскочила на целых 25,8%, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Особенно выиграли города Брянск, Курск, Тула, Орел и Киров – там окупаемость сократилась на 6-7 лет. В двух городах из исследованных 70, Якутске и Краснодаре, она выросла на 2 года с небольшим. В наступившем году рост ставок аренды снова явно обгонит рост цен покупки, так что доходность квартир в России вырастет еще».