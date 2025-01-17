Доходность от сдачи квартиры в аренду в Иркутске составила 6,4%

Это самый низкий показатель среди ближайших крупных городов. Данные приводит портал «Мир квартир».

Лидер среди соседей Новосибирск (доходность – 7%, а окупаемость 14,3 года), далее идут Красноярск (7% и 14,3 года) и Улан-Удэ (6,8% и 14,6 года). Замыкает четверку Иркутск с 6,4% доходности и окупаемостью в 15,5 года.

Самым лучшим городом для покупки квартиру под сдачу в аренду стала Астрахань, где ее доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года. Меньше всего доходность квартир в Москве – 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры непомерно высоки. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за очень долгий срок – 24,9 года.