Новости

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

Доходность от сдачи квартиры в аренду в Иркутске составила 6,4%

Это самый низкий показатель среди ближайших крупных городов. Данные приводит портал «Мир квартир».

Лидер среди соседей Новосибирск (доходность – 7%, а окупаемость 14,3 года), далее идут Красноярск (7% и 14,3 года) и Улан-Удэ (6,8% и 14,6 года). Замыкает четверку Иркутск с 6,4% доходности и окупаемостью в 15,5 года.

Самым лучшим городом для покупки квартиру под сдачу в аренду стала Астрахань, где ее доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года. Меньше всего доходность квартир в Москве – 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры непомерно высоки. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за очень долгий срок – 24,9 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес