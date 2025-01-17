Первая в Бурятии СберКарта Ветерана оформлена в Улан-Удэ

Ветераны боевых действий Бурятии теперь могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана. Первая в Республике карта была открыта в отделении Сбера в Улан-Удэ.

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбера электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в Специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством обороны РФ.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет еще проще. На СберКарту Ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Кроме того, ее можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С нее можно снимать деньги в банкоматах Сбера без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо, которые потом выгодно тратить у многочисленных партнёров банка. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении СберБанк Онлайн.

«Когда мы с женой пришли в банк за ее картой, мне рассказали, что теперь ветеранам тоже можно сделать свою карту, которая одновременно является ветеранским удостоверением. Это оказалось очень удобно: больше не надо носить с собой бумажный документ. Теперь все платежи и операции буду проводить прямо с этой карты», — Лхасаран Александрович, ветеран боевых действий, житель Улан-Удэ.