В 2024 году Сбербанк достиг рекордной чистой прибыли в размере 1,56 трлн рублей

В 2024 году чистая прибыль «Сбера» увеличилась до 1,56 трлн рублей, что на 4,5% превышает показатели предыдущего года. Этот результат стал новым рекордом для банка, который он устанавливает уже второй год подряд.

Банк зафиксировал снижение рентабельности капитала до 23,4%. Розничный и корпоративный портфели сократились на 0,1% к концу декабря 2024 года, однако приток средств от розничных клиентов увеличился до 27,6 трлн рублей (+2,5%).

Кроме того, в 2024 году банк существенно увеличил объем кредитования юридических лиц – сумма займов без учета резервов составила 27,76 трлн рублей, что на 19% больше аналогичного периода 2023 года. Закредитованность физических лиц также возросла на 21,9%, составив 17,5 трлн рублей. Пассивные вложения банка увеличились на 20,9% и достигли отметки в 13,15 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что чистый доход банка полностью соответствует прогнозам, заложенным в бюджет на 2025 год, где ожидалось получение 375 млрд рублей дивидендов.Это означает, что рынок может рассчитывать на хорошие дивиденды.

Напомним, в 2023 году Сбербанк заработал 1,508 трлн рублей чистой прибыли. Из этой суммы на выплату дивидендов было направлено 752,1 млрд рублей, что составило 49,9% от чистой прибыли по стандартам МСФО. Размер дивидендов по итогам 2023 года составил 33,3 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.